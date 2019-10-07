موسكو تعول على إطلاق سراح الصحفية المحتجزة في إيران قريبا

أعلن زامير كابولوف، مدير الدائرة الثانية في آسيا بوزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تتوقع إطلاق سراح الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، المحتجزة في إيران، قريبا، ربما هذا الأسبوع.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "السفير كان يوم السبت في وزارة الخارجية الإيرانية. المحاكمة على وشك الانتهاء، ونحن نأمل أن يتم إطلاق سراحها قريبا".

وأجاب على سؤال حول ما إذا يمكن أن يحدث هذا في هذا الأسبوع قائلا: "على الأرجح، نعم".

في وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية في طهران أن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر/أيلول بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال المواطنة الروسية من فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.