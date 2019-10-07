سفير يقيم احتمال الحرب النووية بين روسيا والولايات المتحدة

تحدث السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن أنه كيف يرى التصريحات عن أن الحرب النووية قريبة.

إنه "يختلف تمامًا مع هؤلاء" الذين يلتزمون بوجهة النظر هذه. ومع ذلك، أكد أنتونوف أنه، من الضروري "تجنب احتمال الحرب"، ولهذا من المطلوب "استعادة جميع قنوات الاتصال".

وقال السفير إن موسكو "ليست مهتمة بسباق التسلح". قررت روسيا عدم نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى "في أوروبا ومناطق أخرى" حتى يتم نشر هذه الصواريخ من قبل الولايات المتحدة. يدعو الجانب الروسي الناتو إلى "الانضمام إلى مثل هذا الوقف".

وأضاف أنه في حالة قيام الولايات المتحدة "بوضع مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا" ، سيتعين على روسيا الدفاع عن نفسها.

وحث أنتونوف "على الجلوس في جنيف، أو في موسكو أو واشنطن وأن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد".

وصرح بأنه يجب تمديد "ستارت-3". "روسيا مستعدة لمناقشة مع الولايات المتحدة "المخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى". وأشار السفير إلى أنه "بقي معاهدة واحدة فقط بين الولايات المتحدة وروسيا "ستارت-3" ، ومن بداية عام 2021، "لأول مرة منذ 50 عامًا، لن يكون هناك أي معاهدات".

في سبتمبر / أيلول، أرسل الرئيس فلاديمير بوتين إلى عددًا من الدول رسائل يقترح فيها تعليق نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى. ومع ذلك، لم يتم تفهم هذا الاقتراح.