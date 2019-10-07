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11:45 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    كيف يحتفل بوتين بعيد ميلاده...صور وفيديو

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    روسيا
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    في يوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، يبلغ عمر بوتين 67 عامًا. قبل أيام، زار التايغا السيبيرية، حيث، "استمتع بالطبيعة الخريفية".

    وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي سيقضي عيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء وأنه قبل ذلك كان في التايغا سيبيريا (غابات سيبيريا).

    احتفل رئيس روسيا مرارًا وتكرارًا بهذا اليوم في العمل: لقاءات واجتماعات ومؤتمرات القمة الدولية وزيارات رسمية في الخارج. في بعض الأحيان، يأخذ بوتين يوم عطلة للبقاء في صحبة الأقارب والأصدقاء.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

    احتفل الرئيس الروسي مرارًا بعيد ميلاده بصحبة زملاء أجانب. على وجه الخصوص، جاء الرئيس السابق لإيطاليا سيلفيو برلسكوني إلى الرئيس الروسي. وقدم برلسكوني لبوتين بطانية مطرزة كهدية، وطرز عليها مصافحتهما على خلفية المعالم السياحية الشهيرة في روسيا وإيطاليا - كاتدرائية القديس باسيليوس والكولوسيوم.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

    كما التقى بوتين بأحد أعياد ميلاده الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال بوتين: "لن أخفي، لقد شربنا كوبا من الفودكا، وقطعنا النقانق".

    قضى بوتين عيد ميلاد آخر في قمة أبيك في جزيرة بالي. غنى رئيس إندونيسيا في ذلك الوقت، سوسيلو بامبانج، Happy Birthday to You  للرئيس الروسي، وعزف على الغيتار، وشاركه مشاركون آخرون في اجتماع العمل في الأغنية. في الوقت نفسه، قدم رئيس الوزراء الياباني لبوتين ساكي (مشروب كحول ياباني) ، والرئيس الصيني - كاتو.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

    يأخذ بوتين أحيانا عطلة في عيد ميلاده. في عام 2016 ، قام الرئيس بلعب الهوكي في مدينة سوتشي، وفي عام 2014 أخذ يوم عطلة وتوجه إلى سيبيريا.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

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    الكلمات الدلالية:
    سيبيريا, دميتري بيسكوف, شويغو, بوتين
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