المرشح لتولي رئاسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي: من المستحيل تجاهل روسيا

رأى المرشح لتولي رئاسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن روسيا، باعتبارها موردا للطاقة، من المستحيل تجاهلها، ولا يمكن تطبيق سياسة العقوبات عليها فقط.

بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، ردا على أسئلة النواب الأوروبيين بشأن رؤيته لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، اليوم الإثنين "بالنسبة لروسيا، هذا البلد، وهو مورد للطاقة، لدينا علاقات معه، لا يمكننا الادعاء بأنه غير موجود أو اللجوء فقط إلى سياسة العقوبات".

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوحدة في الحفاظ على العقوبات ضد روسيا الذي تم تبنيه بالفعل، وكذلك تقديم الدعم لأوكرانيا.

هذا ويخوض وزير خارجية إسبانيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بوريل، اليوم الاثنين، جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي كمرشح لرئاسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على تعيين وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، في منصب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واتخذ هذا القرار من دون عقد اجتماع للمجلس، إذ أنه تمت الموافقة على تعيينه خلال القمة الأوروبية خلال الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتولى بوريل منصبه الجديد اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.