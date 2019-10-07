وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو أجرى نهار اليوم الإثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.