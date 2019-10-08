أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، مشيرا إلى أنه أرسل احتجاجا بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.