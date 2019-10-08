تقلع من الماء وتطير وسط النيران

وكان ظهور هذه الطائرة الروسية مفاجأة المعرض. وحصلت مفاجأة أخرى عندما كشف مدير عام المصنع الذي أنتج هذه الطائرة، عن نية تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات "بي-200".

وقال يوري غرودينين، مدير عام مصنع الطائرات الذي يحمل اسم مهندس الطائرات الروسي "بيرييف" ويقع في مدينة تاغانروغ، للصحفيين إن الاتفاقية الموقعة تنص على بدء توريد الطائرات بعد 15 شهرا من الحصول على المقدمات النقدية.

ووقع مصنع "بيرييف" وشركة "سيبلاين غلوبال أير سرفيسيز"، في العام الماضي، اتفاقية لتوريد 10 طائرات برمائية من طراز "بي-200تشي إس" للولايات المتحدة الأمريكية. والمفاجأة هي توريد الطائرات الروسية للولايات المتحدة على الرغم من الحظر التجاري الأمريكي على روسيا.

وتعتبر طائرة "بي-200تشي إس" أكبر طائرة مطافئ في العالم، وبإمكانها أن تأخذ 12 طنا من الماء، في حين تستطيع أكبر طائرة أجنبية مماثلة أخذ 6 أطنان من الماء.

ويمكن أن تقلع طائرة "بي-200" من الأرض ومن الماء. وبالإضافة إلى مواجهة الحرائق تستطيع هذه الطائرة البحث عن المنكوبين وإنقاذهم، ونقل المسافرين والسلع.