الكرملين: واشنطن لم تعلن رسميا خروجها من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين ينطلق من أن الولايات المتحدة لم تعلن رسميا الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نثق بوسائل الإعلام الأمريكية".

وتابع: "لم يكن هناك أي تصريحات رسمية بهذا الشأن. وسائل الإعلام الأمريكية أقل ما يمكن اعتبارها كمصدر موثوق به على خلفية العاصفة التي تحدث الآن في المجال الإعلامي في أمريكا. لذلك يجب التعامل بعناية مع هذه التصريحات وانتظار تأكيد رسمي".

وأكد فيما يخص التسلح: "نحن نراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها واشنطن فيما يتعلق بتطوير أنظمة أسلحة جديدة".

وتابع: "بالطبع، يخشى الكرملين من جولة جديدة من سباق التسلح. في الوقت نفسه ، أود أن أذكّر بكلمات الرئيس بوتين بأن روسيا لن تتورط في سباق تسلح محتمل، لأنها خطت خطوة الى الأمام ولسنوات من حيث التفوق التكنولوجي لضمان الأمن وضمان التكافؤ".