لافروف يناقش في كازاخستان الأمن في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زياته إلى نورسلطان، سيناقش مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وتعاون روسيا وكازاخستان في مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "سيركز الطرفان على موضوع الأمن الإقليمي، مع مراعاة قرب روسيا وكازاخستان الجغرافي من مناطق النزاع الأساسية في الشرق الأوسط وأفغانستان. وسيتطرق النقاش للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والإتجار بالمخدرات. الطرف الروسي يقيم عالياً العمل في إطار عملية أستانا التي تساهم في تسوية النزاع في سوريا".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى كازاخستان في 8-9 تشرين الأول/أكتوبر. وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخستانية، ايبيك سمادياروف، قد أعلن أن لافروف سيلتقي مع رئيس كازاخستان، قاسم جومرت توكايف، ووزير الخارجية مختار تليوبردي.