بوتين: ممثلو الشعوب المختلفة يعيشون على مدى قرون في روسيا بسلام ووئام

كما لفت الرئيس الروسي إلى رمزية عقد هذا المنتدى في إقليم "يوغرا"، مشيراً إلى أن دائرة خانتي مانسيسك (يوغرا) ذات الحكم الذاتي ، تُعد بحق أحد المراكز الرائدة في مجمع الوقود والطاقة الوطني. الآلاف قدموا من مناطق عدة في روسيا الاتحادية إلى هنا لتطوير حقول النفط والغاز الواعدة، وبناء مدن وبلدات جديدة.
وقال: "اليوم، "يوغرا" القديمة هي بيت مضياف وعزيز حقًا لممثلي 124 قومية".
كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن المنتدى الذي يشمل المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والاجتماعات المواضيعية والمعارض ومنصات النقاش، سيكون ناجحًا، وستكون قراراته ذات أهمية في تنفيذ السياسة القومية للدولة.
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