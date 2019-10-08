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18:13 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.5 مليار دولار

    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    روسيا
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    أكدت مصلحة الجمارك في روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من العالم الجاري بلغ 1.488 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 25.8 % بالقيمة السنوية.

    موسكو- سبوتنيك وتشير إحصاءات الجمارك أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 1.117 مليار دولار (بزيادة قدرها 39.8 في المائة) ، وحجم الواردات الإيرانية إلى روسيا - 360.4 مليون (بانخفاض نسبته 4.1 في المائة).

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalyev
    لافروف: روسيا وإيران وتركيا تبذل قصارى جهودها للعمل المستقل للجنة الدستورية في سوريا
    لم تتغير حصة إيران في إجمالي حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية من حيث القيمة السنوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نسبة 0.3 في المائة.

    كما أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية أن حجم تبادلات التجارة الخارجية بين روسيا وتركيا ارتفع في الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بنسبة 2.3 في المائة بالقيمة السنوية وبلغ 17.604 مليار دولار.

    وأفادت مصلحة الجمارك أن الصادرات من روسيا إلى تركيا بلغت 14.579 مليار دولار (بزيادة قدرها 0.6 في المائة)، والواردات الروسية من تركيا 3.025 مليار دولار (بزيادة قدرها 11.2 في المائة).

    وارتفعت حصة تركيا في إجمالي حجم التجارة الخارجية للاتحاد الروسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 4.1 في المائة مقارنة بـ 3.9 في المائة في العام السابق.

    وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع خلال عام 2018 ، بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 25.561 مليار دولار.

    وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار.

    يذكر أن روسيا وتركيا اتخذتا خطوات ملموسة لإمكانية الانتقال إلى تسوية الحسابات التجارية بينهما بالعملات الوطنية - الروبل والليرة التركية.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, إيران, روسيا
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