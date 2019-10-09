روسيا تكشف عن منظمة خيرية تجمع الأموال لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا

كشفت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، عن "منظمة خيرية" تضم أكثر من 100 من مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الأقاليم الروسية، قاموا بتحويل أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنظيم أعمال إرهابية في سوريا.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الأربعاء: "تم إحباط أنشطة مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو-بلقاريا، وكاراتشايفو-تشيركيسكايا، وإنغوشيا، وتتارستان، ومدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، وإقليمي كراسنودار وستافروبول، قاموا عن طريق شبكة الإنترنت بتنظيم تمويل أنشطة التنظيمين الإرهابيين الدوليين "إمارة القوقاز" و"داعش" المحظورين على الأراضي الروسية".

ووفقا لبيانات جهاز الأمن الفدرالي، قام أعضاء المنظمة بجمع أكثر من 6 ملايين روبل روسي تحت ستار الأعمال الخيرية، ثم قاموا بتحويلها إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر غير مستقرة وآمنة، وأيضا تجنيد المواطنين الروس لصفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، وخاصة في سوريا.