روسيا تخفي أقمارها الصناعية عن أقمار التجسس الأمريكية

أبرزت القدرات التقنية التي حصلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على براءة اختراعها، أنها تقدر على تغيير شكلها وبالتالي تخفيض بصمتها الإشعاعية لكي يتوارى القمر الصناعي المزود بالتقنية المبتكرة عن أقمار التجسس الأجنبية عندما تقترب منه .

ومن أجل ذلك تم إنشاء البطارية الشمسية القادرة على تغيير شكلها وتخفيض مساحتها حتى لا يرصدها قمر التجسس، ولا يرصد القمر الصناعي الذي يتغذى بالطاقة التي تنتجها البطاريات الشمسية.

وتستعيد البطارية الشمسية شكلها العادي بعد أن يبتعد قمر التجسس.

يجدر بالذكر أن وسائط المراقبة الروسية رصدت مؤخرا تنقلات محمومة لأقمار التجسس الأمريكية.