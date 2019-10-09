عملية أنقرة في سوريا لن تؤثر على العلاقات البرلمانية بين روسيا وتركيا

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، النائب ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، بأن بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، لا يعني تقليص العلاقات البرلمانية بين روسيا الاتحادية وتركيا.

موسكو - سبوتنيك . وقال سلوتسكي في لقاء صحفي "لا نتحدث عن مسألة تقييد تعاون البرلمانات مع الجمعية الوطنية التركية الكبرى بأي حال، يمكننا إعادة النظر والتأجيل ببعض الأحداث، ولكن بصفة عامة نحن وزملاؤنا الأتراك تربطنا شراكة ثنائية على جميع الأصعدة البرلمانية، وبالأخص الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

وأضاف سلوتسكي "كم سيؤثر في هذه الحالة على تعاوننا البرلماني - كما تعلمون، عندما يتخذ شخص ما خطوات لا نوافق عليها، هذا ببساطة "أغلاق الباب" - وهذا يعني التوقف، لوجود عامل يؤثر على الموقف الذي لا نتفق معه".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، بدء عملية عسكرية "نبع السلام" شمالي سوريا، والتي تستهدف حزب العمال الكردستاني، وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

ودعت الجماعات الكردية الولايات المتحدة والتحالف الدولي، على خلفية العملية التركية، لفرض منطقة حظر طيران في الشمال الشرقي السوري لضمان أمنها.