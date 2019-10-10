إيران تطلق سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك

قالت السفارة الروسية في طهران، اليوم الخميس، إن إيران أطلقت سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك المحتجزة هناك.

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان على تيلغرام: "نتيجة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك. في وقت مبكر من صباح 10 أكتوبر/تشرين الأول، وستتوجه من إيران إلى موسكو على متن رحلة لشركة ايروفلوت" الروسية.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قال يوم الجمعة 4 أكتوبر / تشرين الأول، إنه "تم اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك، لتقديم بعض التفسيرات وسيُطلق سراحها قريبا".



هذا وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو على خلفية احتجاز قوات الأمن الإيراني للصحفية الروسية يوليا يوزيك.

وقالت زاخاروفا، للصحفيين "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية على خلفية احتجاز المواطنة الروسية يوليا يوزيك لشرح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية".

وأعلن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إيران، أندريه غانينكو، أن قوات حرس الحدود الإيرانية قامت بمصادرة جواز سفر الصحفية الروسية، دون سبب ثم قاموا باحتجازها في العاصمة الإيرانية.

وقال غانينكو لوكالة "سبوتنيك"، "وصلت المواطنة يوليا يوزيك إلى طهران في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بدعوة خاصة، وفقا لمعلوماتنا. وحال وصولها قامت قوات حرس الحدود في مطار الإمام الخميني بمصادرة جواز سفرها لسبب غير معلوم".

وأضاف غانينكو "وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول تم القبض على المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية".

وتابع غانينكو "وفقا لأمها، اتُهمت يوليا بالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وقد علم موظفو السفارة بكل هذا في صباح 4 أكتوبر/ تشرين الأول. لم نتلق بعد إخطارًا رسميًا من السلطات المحلية".