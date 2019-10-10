صاروخ روسي يسجل رقما قياسيا جديدا

وصل قمران صناعيان جديدان إلى مدار في الفضاء في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وحملهما إلى الفضاء صاروخ روسي من نوع "بروتون" الذي انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية في كازاخستان في 9 أكتوبر حاملا قمر "يوتلسات" الصناعي لأوروبا وقمر "ميسيون اكستنسيون فييكل" الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية إلى مدار في الفضاء.

وأنجز صاروخ "بروتون" مهمته بنجاح مسجلا رقما قياسيا جديدا، فمدة رحلته لنقل القمرين الصناعيين إلى مدار محدد في الفضاء دامت وقتا طويلا غير مسبوق هو 15 ساعة و54 دقيقة وهي مدة أطول بـ23 دقيقة من مدة إطلاق قمري "انمارسات 5" الصناعيين في عام 2013 و2015.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أن طول مدة الرحلة يتعلق بابتعاد المدار الذي يجب أن يصل إليه القمر الصناعي.