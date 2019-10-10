روسيا تسلم الصين مروحيات الإنقاذ

ووقعها ممثلو شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر و"المجموعة الصينية الروسية لطائرات الهليكوبتر" خلال معرض طائرات الهليكوبتر في مدينة تيانجين الصينية.

وكانت الشركتان قد وقعتا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اتفاقية توريد 20 مروحية من طراز "أنسات" للصين. ويبدأ الطرف الروسي بتسليمها إلى الطرف الصيني في بداية عام 2020 حينما تتسلم الصين مروحيتين بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتُصنع مروحيات "أنسات" في مدينة قازان. وقد صرح سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية التي يتبع لها مصنع طائرات الهليكوبتر في قازان، بأن روسيا ستسلم الصين جميع مروحيات "أنسات" العشرين التي تعاقدت الصين على شرائها، قبل نهاية عام 2020.

وتشتري الصين مروحيات "أنسات" من أجل جمعية طب الكوارث.