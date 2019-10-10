الكرملين: بوتين وأردوغان لم يتفقا على محادثة هاتفية جديدة بشأن الوضع في سوريا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يتفق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على إجراء محادثة هاتفية بشأن الوضع في سوريا.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد تحدثا هاتفيا بالأمس. ولم يتفق الطرفان على محادثة هاتفية أخرى، لكن قد يجرى الاتصال إذا دعت الحاجة لذلك".

وأضاف بهذا الصدد: "نتفهم مخاوف أنقرة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي، ولكن هناك قواعد قانونية دولية أساسية تقوم عليها الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستعادة السلام في سوريا، وقبل كل شيء يتجلى بالالتزام بوحدة وسلامة الأراضي السورية، واحترام سيادتها".

وبشأن العملية العسكرية التركية شمال سوريا، أوضح أن موسكو تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس وحساب الخطوات التالية بدقة، لأنه لا ينبغي أن يمنع أي شيء التسوية السياسية في البلاد وعقد اجتماع للجنة الدستورية.

وأوضح أوشاكوف أنه "بالنظر إلى بدء العملية، فإننا نعتبر أنه من المهم أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس، وأن تدرس بعناية خطواتها العملية، وذلك بشكل أساسي حتى لا تضر بالتدابير المتخذة لتحقيق التسوية السياسية ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، مؤكداً أنه يجب ألا تعرقل أي إجراءات غير دقيقة عقد الاجتماع المبكر للجنة الدستورية.

وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش". (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول).