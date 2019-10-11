طائرة عسكرية روسية تهبط اضطراريا...فيديو

وقع الحادث، في صباح يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مطار كولتسوفو في يكاتيرينبورغ الروسية، وكان على متن الطائرة 20 شخصا، ولا يوجد إصابات

وقع الحادث مع الطائرة الروسية أ إن-12 بسبب معدات الهبوط المعطلة. تم إيقاف عمل المطار مؤقتا، وتوقف مؤقتًا عن قبول وإرسال الرحلات.

ظهر شريط فيديو على الإنترنت من موقع الهبوط الطارئ في يكاترينبورغ. تُظهر اللقطات كيف أن طائرة أ إن "تقع على بطنها" على المدرج. عند الهبوط، اشتعلت النيران في الطائرة العسكرية، لكنه تم إخمادها.

يذكر أن الطائرة أ إن-12 هي طائرة نقل عسكرية سوفيتية، طورها مصنع أ إن تي كي "أنتونوف" في كييف في الخمسينيات من القرن العشرين.

في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، تم إنتاج 1248 طائرة من هذا النوع، وعلى مدار سنوات التشغيل، أثبتت هذه الطائرات البسيطة أنها موثوقة قادرة على العمل في ظروف مناخية مختلفة. ولكن حتى هذه التقنية لها حدود قدرة على التحمل.