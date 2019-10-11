بوتين يوافق على استراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

تم نشر المرسوم على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

الغرض من هذه الوثيقة هو "ضمان التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في روسيا، وإجراء البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة توفر المعلومات وموارد الحوسبة للمستخدمين، وتحسين نظام التدريب في هذا المجال."

وكّل رئيس روسيا مجلس الوزراء بضمان تعديلات البرنامج الوطني "الاقتصاد الرقمي لروسيا" بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك تطوير والموافقة على المشروع الفيدرالي "الذكاء الاصطناعي".

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة أن تقدم سنويًا إلى الرئيس تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذلك تشكيل مسودة ميزانيات اتحادية في 2020-2030 لتنفيذ هذا المرسوم.

وصرح بوتين سابقًا أن المحتكر في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على اتخاذ قرارات سريعة وزيادة كفاءة الإدارة، ليصبح "سيد العالم".