بوتين يتلقى قفاز ملاكمة من الألماس كهدية (فيديو)

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدية كانت عبارة عن قفاز ملاكمة من الألماس، خلال زيارة قام بها لمعرض الرياضة الحديثة.

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قفاز ملاكمة من الألماس كهدية، خلال زيارته لمعرض "الرياضة الحديثة. الابتكار والآفاق".

وقبل الرئيس الروسي الهدية، متحدثا على أن الملاكمة هي أول رياضة شارك بها، ولكن بعد كسر أنفه تحول إلى رياضة أخرى، مضيفا بأنه لم يذهب إلى الطبيب، مما أدى لفترة أطول لشفاء الكسر.

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о сломаном носе: «Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось» pic.twitter.com/X8FaVSSpi9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 10, 2019

يذكر بأن الرئيس الروسي كان قد احتفل منذ أيام وتحديدا في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده الـ67.

في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء، وأنه سيقضي هذا اليوم في الهواء الطلق.