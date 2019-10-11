بوتين: من الضروري تعبئة الاستخبارات لوقف خروج المسلحين من سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وجود الآلاف من المسلحين شمالي سوريا، والحاجة إلى تعبئة أجهزة الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة من أجل القضاء على تهديدات خروجهم من سوريا إلى دول أخرى.

عشق أباد-سبوتنيك.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس قادة رابطة الدول المستقلة: "وفقا لبيانات الاستخبارات الروسية، يوجد المئات من المسلحين [شمالي سوريا]... إنه تهديد حقيقي لنا جميعا. كيف وإلى أين سيتحركون- عبر الأراضي التركية، وعبر أراض أخرى، في عمق سوريا، سيذهبون إلى المناطق التي لا يسيطر عليها أي شخص، هل سيتنقلون عبر العراق و عبر بلدان ومناطق أخرى؟ علينا أن نفهم هذا ونعرف ونعبئ موارد استخباراتنا لوقف هذا التهديد".

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الاول، إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

حيث قام الطيران التركي بمهاجمة عدد من المواقع على الحدود السورية-التركية، ليعلن لاحقا عن بدأ العملية البرية.