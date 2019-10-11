بوتين: من الضروري تعبئة الاستخبارات لوقف خروج المسلحين من سوريا

عشق أباد-سبوتنيك.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس قادة رابطة الدول المستقلة: "وفقا لبيانات الاستخبارات الروسية، يوجد المئات من المسلحين [شمالي سوريا]... إنه تهديد حقيقي لنا جميعا. كيف وإلى أين سيتحركون- عبر الأراضي التركية، وعبر أراض أخرى، في عمق سوريا، سيذهبون إلى المناطق التي لا يسيطر عليها أي شخص، هل سيتنقلون عبر العراق و عبر بلدان ومناطق أخرى؟ علينا أن نفهم هذا ونعرف ونعبئ موارد استخباراتنا لوقف هذا التهديد".
هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الاول، إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
حيث قام الطيران التركي بمهاجمة عدد من المواقع على الحدود السورية-التركية، ليعلن لاحقا عن بدأ العملية البرية.
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