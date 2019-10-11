روسيا... رص صف صانعي طائرات الهليكوبتر

قررت شركة "روسيا لطائرات الهليكوبتر"، التي تدير صناعة طائرات الهليكوبتر في روسيا، دمج أهم مؤسستين لتصميم وتصنيع طائرات الهليكوبتر.

وقالت الشركة في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إن دمج مكتبي "ميل" و"كاموف" لتصميم طائرات الهليكوبتر (الطائرات المروحية) يهدف إلى تطوير صناعة طائرات الهليكوبتر الروسية.

وسيتم دمجهما في منظمة يزمع إنشاؤها تحت اسم المركز الوطني لصناعة طائرات الهليكوبتر.

وترى إدارة صناعة طائرات الهليكوبتر الروسية أن رص صف صانعي طائرات الهليكوبتر سيؤدي إلى تعزيز الطاقات الإبداعية لإبداع الطائرات الجديدة وتعزيز القدرة التنافسية لروسيا في مجال صناعة طائرات الهليكوبتر.

وتُعرف طائرات الهليكوبتر التي تصنعها روسيا باسم "مي" (ميل) و"كا" (كاموف).