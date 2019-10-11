Widgets Magazine
تسجيل
16:54 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    لقاء بوتين وترامب

    التحضير للقاء يجمع بوتين وترامب على هامش لقاء "أبيك"

    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار للتحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة "أبيك" في تشيلي، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الوقت وأنه لا توجد حتى الآن أية تقديرات.

    عشق أباد - سبوتنيك. قال بيسكوف على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في عشق أباد ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أية خطوط عريضة لاجتماع بوتين مع ترامب على هامش قمة أبيك: "لا، لا يوجد أي شيء".

    وردا على سؤال حول ما إذا كان العمل جاريا حاليا لإعداد مثل هذا الاجتماع، قال بيسكوف "سيتم الإعداد لذلك الآن، نعم، لا يزال هناك وقت قبل القمة، وسنرى"، مضيفا بقوله "حتى الآن لا توجد أية تقديرات، لا شيء".

    هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق أن روسيا لا تملك معلومات حول المستوى التمثيلي للولايات المتحدة في قمة "أبيك" المقبلة للحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

    يذكر أن قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي "أبيك" ستعقد أعمالها في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر.

    والتقى بوتين وترامب أربع مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

    وكانت قمة مجموعة "العشرين الكبار" بمدينة أوساكا اليابانية، حزيران/ يونيو من عام 2019 آخر لقاء جمع الرئيسيين.

    انظر أيضا:

    بوتين: ممثلو الولايات المتحدة يبحثون عن أي سبب للهجوم على ترامب
    الخارجية الروسية: لقاء بوتين وترامب في قمة "أبيك" غير واضح وسط نقص المعلومات حول من يمثل أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان الإلهة الهندوسية دروغا بوجا في تشانديغاره، الهند 8 أكتوبر 2019
    بدء "نبع السلام" في سوريا وبوتين في تايغا سيبيريا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رئيس وزراء العراق: المظاهرات غيرت قواعد نومي
    مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك