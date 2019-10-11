التحضير للقاء يجمع بوتين وترامب على هامش لقاء "أبيك"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار للتحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة "أبيك" في تشيلي، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الوقت وأنه لا توجد حتى الآن أية تقديرات.

عشق أباد - سبوتنيك. قال بيسكوف على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في عشق أباد ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أية خطوط عريضة لاجتماع بوتين مع ترامب على هامش قمة أبيك: "لا، لا يوجد أي شيء".

وردا على سؤال حول ما إذا كان العمل جاريا حاليا لإعداد مثل هذا الاجتماع، قال بيسكوف "سيتم الإعداد لذلك الآن، نعم، لا يزال هناك وقت قبل القمة، وسنرى"، مضيفا بقوله "حتى الآن لا توجد أية تقديرات، لا شيء".

هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق أن روسيا لا تملك معلومات حول المستوى التمثيلي للولايات المتحدة في قمة "أبيك" المقبلة للحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي "أبيك" ستعقد أعمالها في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر.

والتقى بوتين وترامب أربع مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

وكانت قمة مجموعة "العشرين الكبار" بمدينة أوساكا اليابانية، حزيران/ يونيو من عام 2019 آخر لقاء جمع الرئيسيين.