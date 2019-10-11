شويغو يبحث هاتفيا مع وزيرة الجيوش الفرنسية القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بورلي، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة "في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو ، محادثة هاتفية مع وزيرة الدفاع في الجمهورية الفرنسية، فلورانس بورلي. نوقشت خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، كانا قد اجتمعا الشهر المنصرم، مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في موسكو.