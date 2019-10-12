نيجيريا تحصل من روسيا على أفضل طائرات مروحية في العالم

حصلت القوات الجوية النيجيرية من روسيا على 6 طائرات هليكوبتر (طائرات مروحية) من طراز "مي-35إم".

وقال السفير النيجيري لدى روسيا، ستيف ديفيس أوغبا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن بلاده تعاقدت على شراء 12 مروحية "مي-35" وقد تسلمت 6 مروحيات.

وأكد السفير حاجة بلاده إلى العتاد العسكري الروسي، مشيرا إلى أن نيجيريا ستواجه صعوبات كبيرة في مكافحة الإرهابيين دون العتاد العسكري الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مروحية "مي-35إم" تحظى بجل اهتمام العسكريين في أنحاء العالم. ووصفها وزير الدفاع الصربي الكسندر فولين بأنها إحدى أفضل طائرات الهليكوبتر الحديثة في العالم. ولا توجد في العالم مروحية مقاتلة أخرى بإمكانها نقل 8 جنود مع أسلحتهم بالإضافة إلى القيام بمهمتها القتالية. وتنفذ المروحية مهمتها القتالية بواسطة مدفع عيار 23 ملم وصواريخ "أتاكا" المضادة للدروع وقذائف صاروخية غير موجهة عيار 80 ملم و122 ملم والقنابل الجوية.