ترامب يعين سفيرا جديدا لدى روسيا لتنفيذ مهمة محددة

وأكد البيت الأبيض تعيين جون ساليفان النائب الأول لوزير الخارجية سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا.

ويرى مراقبون أن اختيار جون ساليفان، وهو مستشار قانوني وليس دبلوماسيا أو سياسيا، ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا لم يأت هكذا بالصدفة، فهو قادر على تحقيق مهمة مطروحة عليه هي إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين أمريكا وروسيا.

وسيعمل جون ساليفان على حل الأزمة الدبلوماسية مع روسيا كما ترى صحيفة "فزغلاد"، من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع القيود عن التبادل التجاري.

ويعتبر جون ساليفان خبيرا في هذا المجال، فهو تولى مناصب عديدة في وزارة التجارة ورأس المجموعة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة.

وقالت الصحيفة إن تعيين هذا الشخص سفيرا أمريكيا جديدا لدى روسيا يدل على أن رئيسي الدولتين بوتين وترامب وجدا سبيلا للخروج من الأزمة.