طائرة تدريبية روسية جديدة تجتاز اختبار المتانة

واجتازت هذه الطائرة أخيرا اختبار المتانة، وأجري الاختبار في معهد الأبحاث الأيرودينامية، وقال المعهد في بيان إن الاختبار الذي أجراه خبراء المعهد أظهر عدم وجود التهدمات والتشوهات في هيكل جسم الطائرة بعد أن خضع لضغوط شديدة.

وتنتمي طائرة "ياك-152" إلى عائلة طائرات "ياكوفليف"، وخصصت لأغراض التدريب، ويبلغ مداها 1500 كيلومتر. وتقدَّر قوة محركها بـ500 قوة حصانية، والوزن عند الإقلاع: 1490 كيلوغراما، أما السرعة القصوى: 500 كيلومتر في الساعة، وسرعة الصعود عند الأرض: 10 أمتار في الثانية. وأخيرا، السقف العملي: 4000 متر.