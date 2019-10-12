مواطنان روسيان كانا على متن طائرة "آن-72" التي تحطمت في الكونغو

أعلنت السفارة الروسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن مواطنين روسيين كانا على متن طائرة الشحن من طراز "آنتونوف-72"، التي تحطمت شرقي البلاد.

موسكو - سبوتنيك . وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في صفحتها على موقع "فيسبوك": "بحسب المعلومات المتوفرة لدى سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان مواطنان روسيان على متن الطائرة من طراز "آنتونوف-72"، المحطمة: 1. فلاديمير فلاديميروفيتش سادوفنيتشي، من مواليد 02/07/1958 ؛ 2. فيتالي ستيبانوفيتش شومكوف من مواليد 02/15/1955 ".

وقال مستشار بالرئاسة في الكونغو، أمس الجمعة، إن طائرة شحن تقل موظفين بالرئاسة تحطمت وعلى متنها ثمانية أشخاص يخشى أنهم قد لاقوا حتفهم.

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن الطائرة التي كانت تقل سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير للخدمات اللوجسيتية وبعض الجنود، اختفت من شاشات الرادار، ظهر الخميس، بعد ساعة من إقلاعها.

وقال المستشار فيدي تشيمانجه إنه تم العثور على حطام الطائرة لكن الأشخاص الذين كانوا على متنها لا يزالون في عداد المفقودين.