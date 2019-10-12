روسيا تصنع أسلحة قادرة على اختراق أي منظومة دفاع صاروخي

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلانه عن قيام روسيا بتصنيع أسلحة لا يوجد لها مثيل في باقي العالم.

وتركز روسيا إبان ذلك على إبداع أسلحة صاروخية قادرة على اختراق أي شبكة خصصت لاصطياد الصواريخ.

وقال الرئيس بوتين، في مقابلة مع قنوات "آر تي" و"سكاي نيوز" و"العربية": "لا بد من أن نفعل ذلك".

وشدد الرئيس بوتين على ضرورة أن تصنع روسيا صواريخ باليستية قادرة على اختراق أي منظومة دفاع صاروخي، مؤكدا "أننا قمنا بتطوير الصواريخ الباليستية المتوفرة حاليًا وفوق ذلك صنعنا أسلحة أخرى لا يوجد لها مثيل في العالم".

وكان الرئيس بوتين أعلن عن إبداع أسلحة استراتيجية جديدة منقطعة النظير في ربيع العام الماضي ومنها صواريخ "كينجال" و"أفانغارد" و"بوريفيستنيك" الأسرع بكثير من الصوت ومدفع ليزر "بيريسفيت" وغواصة "بوسيدون" الأوتوماتيكية وصاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.