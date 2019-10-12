بوتين: يجب احترام إيران

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إيران لا يمكن أن لا يكون لها مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، ويجب احترامها.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام عربية، عشية زيارته للمملكة العربية السعودية: "إن قوة رئيسية مثل إيران، والتي كانت موجودة على هذه الأرض منذ آلاف السنين - الإيرانيين والفرس الذين عاشوا هنا منذ قرون - لا يمكن أن لا يكون لها مصالحها الخاصة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في وقت سابق، أن مهمة تأمين مياه الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم من داخل دول المنطقة، مشددا أن وجود القوات الأجنبية يشكل تهديدا جديا للمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة بعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة ارامكو السعودية الأسبوع الماضي، واتهمت كلا من الرياض وواشنطن إيران بالوقوف وراء الهجوم.

كما أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها تعمل على تشكيل قوة أجنبية مشتركة لتأمين حركة الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، إلا أن طهران ترفض هذه المقترح بشده، وتعتبره تهديدا سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.