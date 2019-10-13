بوتين: موسكو تعمل على بناء علاقات ثنائية مع الدول بدلا من خلق تحالفات ضد دولة بعينها

أعلن الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تقيم صداقات مع أحد ضد أحد آخر، فهي تطور علاقات ثنائية، ولا تنشىء تحالفات للصراع.

وقال بوتين خلال مقابلة مع "آر تي" وقناة العربية وسكاي نيوز: "روسيا لا تقيم صداقات مع أحد ضد أحد آخر، إننا نبني علاقات ثنائية على أساس الاتجاهات الإيجابية في اتصالاتنا، ولا ننشئ تحالفات بهدف الحرب ضد أحد ما".

وأضاف أن روسيا "طورت شراكة دافئة غير مسبوقة وحتى علاقات ودية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وذكّر الرئيس الروسي، أن "هناك ببساطة علاقة جيدة مع العالم العربي بأسره من أيام الاتحاد السوفيتي".

كما أشار إلى العمل الفعال في التسوية السورية في إطار "الثلاثي"، تركيا وإيران وروسيا.