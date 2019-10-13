بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة الرياض بشأن التحقيقات في هجمات أرامكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، مشددا على أن هذه الهجمات لن يكن لها تأثير حقيقي على سوق النفط.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة مع قنوات "العربية" وسكاي نيوز" و"روسيا اليوم" إن "الهجمات على المنشآت النفطية السعودية لم يكن لها تأثير حقيقي على سوق النفط"، مضيفا "روسيا مستعدة لمساعدة الرياض في التحقيق في الهجمات على منشآت النفط السعودية".

وتابع الرئيس الروسي "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي أن "موسكو ستعمل مع السعودية والدول العربية للتخفيف من محاولات زعزعة استقرار سوق الطاقة".

وصرح الرئيس الروسي، إن موسكو تدين أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

ويتجه الرئيس الروسي، في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية، لافتا إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.