بيسكوف يكشف سبب تفضيل بوتين قضاء إجازته في روسيا

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو. بوتين. الكرملين" سبب تفضيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضاء إجازته في روسيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي قضى إجازته الأخيرة في سيبيريا، حيث كان برفقته وزير الدفاع سيرغي شويغو.

© Sputnik . Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

وقال بيسكوف "لقد قال إن البلاد شاسعة للغاية وجميلة وغنية. وبالطبع، من مهام الرئيس، الترويج لتلك الأماكن التي قد لا يعرفها معظم المواطنين".

وأضاف أن الرئيس بنفسه أجاب على نفس هذا السؤال "لماذا يفضل قضاء إجازته في روسيا" أكثر من مرة.

وفي الوقت نفسه، وفقًا للمتحدث الرسمي، حتى في الإجازة، لا يتوقف الرئيس عن التفكير في العمل ويناقش مع الوفد المرافق له أهم القضايا.

وتابع "أنا متأكد لدى الرئيس الكثير من الأعباء الملقاة على كتفيه، والكثير من الأمور المهمة جدا للبلاد تحدث كل ثانية... لذلك لا يستطيع الاسترخاء بشكل جيد أثناء الإجازة".