بوتين يكشف السبب الرئيسي لسوء العلاقات بين روسيا وأمريكا

وأشار الرئيس الروسي أن: البرنامج السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لا يسمح للرئيس الحالي باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية بشكل جذري. في الوقت نفسه، كما أكد بوتين، إن موسكو على أي حال مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية...
أجاب بوتين مازحا على سؤال من مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" في 2 أكتوبر/تشرين الأول ساير سيمونز، حول ما إذا كانت موسكو ستتدخل في سياق الحملة الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وقال الرئيس مازحا: "سوف أخبرك سرا: نعم ، سنفعل ذلك بالتأكيد".
بعد ذلك، طلب بوتين من الصحفي عدم إخبار أي شخص عن هذه الخطط.
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