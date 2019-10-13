بوتين يكشف السبب الرئيسي لسوء العلاقات بين روسيا وأمريكا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يشكو من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسبب مشاكل في العلاقات بين البلدين ووفقا له، يفهم الكرملين أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة يعوق تطبيعها.

وأشار الرئيس الروسي أن: البرنامج السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لا يسمح للرئيس الحالي باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية بشكل جذري. في الوقت نفسه، كما أكد بوتين، إن موسكو على أي حال مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية...

وقال بوتين في مقابلة مع "آر تي" وقناة العربية وسكاي نيوز: "نحن نعلم أنه حتى أثناء الحملة الانتخابية السابقة، تحدث (دونالد ترامب) عن تطبيعها (العلاقات بين روسيا وأمريكا)، ولسوء الحظ لم يحدث ذلك بعد".

أجاب بوتين مازحا على سؤال من مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" في 2 أكتوبر/تشرين الأول ساير سيمونز، حول ما إذا كانت موسكو ستتدخل في سياق الحملة الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وقال الرئيس مازحا: "سوف أخبرك سرا: نعم ، سنفعل ذلك بالتأكيد".

بعد ذلك، طلب بوتين من الصحفي عدم إخبار أي شخص عن هذه الخطط.