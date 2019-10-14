الدفاع الروسية: تدريبات القوات النووية الاستراتيجية ليست موجهة ضد الدول الأخرى

أعلن اللواء يفغيني إيلين، رئيس الإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي مع الملحقين الأجانب اليوم الاثنين، أن تدريبات القوات النووية الاستراتيجية دفاعية بطبيعتها وليست موجهة ضد دول أخرى.

أعلن اللواء يفغيني إيلين، رئيس الإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي مع الملحقين الأجانب اليوم الاثنين، أن تدريبات القوات النووية الاستراتيجية دفاعية بطبيعتها وليست موجهة ضد دول أخرى.

وقال إيلين "تهدف مناورات القيادة والأركان الإستراتيجية "غروم-2019" إلى إيجاد حل لقضايا التدريب واستخدام القوات الإستراتيجية في ظروف التهديدات العدوانية... وأود التأكيد على أن سيناريو التمرين لا ينص على رد فعل ضد دولة أو مجموعة معينة من الدول".

يتبع...