قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، تعليقا على كلمات "المساعد الرئاسي فلاديسلاف سوركوف" إنه من الصعب المبالغة في تقدير تأثير تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نمو السيادة والتأثير على الإدارة الأحادية للعالم.

قال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "لا أعرف اسم "البوتينية" لا يثير إعجابي. لا أعرف ماهية اختراق الحياة السياسية، لذلك لا يمكنني الحكم. في الوقت نفسه، ربما أوافق زميلي سوركوف على أنه، بالطبع، كان في الواقع 20 عامًا، كان بوتين خلالها رئيسا أيضا، وكان رئيسا للحكومة، وهذه سنوات مهمة جدًا في تاريخ بلدنا، وتاريخ تطور العالم كله. من المستحيل التقليل من دور بوتين في هذه العمليات".

حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، فإن تجربة قيادة بوتين، وأساليبه، "تأثير بوتين سواء من حيث الشؤون الداخلية والشؤون الدولية، من حيث، على الأرجح، تدمير مثل هذه الهيمنة الاحتكارية والانتقال التدريجي نحو تعدد الأقطاب ونمو أفكار السيادة - في هذا الصدد، من الصعب المبالغة في تقدير مساهمة بوتين"... "بالطبع، العلماء والسياسيون هنا لديهم مجال كبير من العمل للتقييم والتحليل والدراسة."

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين يسترشد بأي إيديولوجية، أشار ممثل الكرملين إلى أن عمل الرئيس عملي للغاية، حيث يهدف كل شيء بالكامل إلى تنمية البلاد، وتوفير الظروف لتنمية المجتمع الروسي وكل مواطن روسي على حدة - هذا هو نهجه. "لقد قال هذا مراراً وتكراراً. وفي هذا الصدد، لم يتغير شيء.

وتم في وقت سابق من المنشور على الإنترنت "التعليقات الفعلية"، افتتاح قسم جديد - "البوتينية"، حيث أشار سوركوف إلى أن "البوتينية" هي اختراق سياسي عالمي للحياة، وهي طريقة فعالة للحكم".