بوتين يفاجئ ابن سلمان بهدية عمرها 30 ألف عام...صورة

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نحتا فنيا صنع من ناب فيل يعود لمامونت عثر عليه محنطا بصورة طبيعية في منطقة ياكوتيا بسيبيريا.

وتعد هذه الهدية التذكارية فريدة، وهي تعود لمومياء مامونت عثر عليه متكاملا عام 2010، والأهم أن هذا الفيل الضخم عاش قبل 30 ألف عام، وذلك حسب "RT".

© REUTERS / SPUTNIK الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

واصطحب ولي العهد السعودي، الرئيس الروسي، قبل مغادرته المملكة، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة". وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "حي الطريف التاريخي يعد نواة تأسيس هذه الدولة المباركة".

وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى السعودية، استغرقت يوما واحدا، والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي شملت الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في فبراير/ شباط 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.