مسؤول برلماني روسي يعلق على فرض العقوبات الأمريكية على تركيا

يرى مسؤول برلماني روسي أن العقوبات الأمريكية ضد تركيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في شمال سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عملتيها العسكرية ضد الفصائل الكردية في الشمال السوري.

وقال النائب الروسي سيرغي جيليزنياك عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوب الروسي، تعقيبا على فرض العقوبات الأمريكية على تركيا، إن العقوبات الأمريكية ضد تركيا لن تساعد على تسوية المشكلة.

ولفت إلى أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا للضغط على تركيا من خلال فرض العقوبات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في منطقة النزاع.

وأشار المسؤول البرلماني الروسي إلى أن روسيا تأمل في أن تلتزم تركيا بالاتفاقيات التي تدعو إلى المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة منع تطور العملية التركية ضد الإرهابيين إلى مواجهة عسكرية بين أنقرة ودمشق.