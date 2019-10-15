شاهد الهدايا المتبادلة بين ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي... فيديو

تبادل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدايا، اليوم الثلاثاء.

أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الرئيس الروسي، مجسم لقصر الحصن، مصمم بشكل فني، الذي كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات.

بينما رد الرئيس الروسي على هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقر سيبيري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار أبو ظبي الدولي قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليتم عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي.