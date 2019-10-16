لافروف: يجب مساءلة الدول التي توفر المأوى للمقاتلين الذين يغادرون سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الأوروبية تحاول في الآونة الأخيرة وبمختلف الطرق الا تستقبل مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف الإرهابيين الدوليين في سوريا.

وقال لافروف: "نعتبر أن الدول التي تقدم الجنسية للإرهابيين المحتملين يجب أن تخضع للمساءلة".

أما بشأن ليبيا، فقد أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ليبيا تجازف بأن تصبح قاعدة كبرى للإرهابيين في شمال أفريقيا حيث سينتقلون إلى العديد من البلدان والقارات.

وقال لافروف: "المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف الليبية أدت إلى ظهور واستمرار فراغ أمني في هذا البلد ينسحب المقاتلون من العراق وسوريا إلى هناك".

واعتبر الوزير أن" ليبيا تخاطر بأن تصبح قاعدة رئيسية للإرهاب في شمال أفريقيا، حيث ستنتشر هذه العدوى إلى العديد من بلدان القارة".