موسكو تعلق على أداء النشيد الوطني الروسي في السعودية

صرح السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف للصحفيين، أن موسكو تتفهم الأخطاء في أداء النشيد الوطني الروسي خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن أوركسترا الإمارات العربية المتحدة والرياض ارتكبتا عددا من الأخطاء عند أداء النشيد الوطني الروسي خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبر بيسكوف أن تعليقات على أداء النشيد الوطني أنه كان سيئا جدا "أمر مبالغ فيه"، كما أشار أن الجانب الإماراتي والجانب السعودي، حاولوا جاهدين لأداء النشيد، وهذه ردود الفعل مبالغ فيها وغير مناسبة.

وبرأي بيسكوف الأمر الذي ينبغي التركيز عليه، هو نتائج المفاوضات البناءة والجو اللطيف خلال الزيارة، "لذلك نحن بحاجة إلى التعامل مع هذا بالتفاهم والهدوء".

أوضح رئيس أوركسترا حرس الشرف، بافل غيرنيتس، في وقت سابق، معلقا على أداء النشيد الوطني الروسي، أنه غالبا ما تظهر صعوبات لدى البلدان الآسيوية وبلدان الشرق الأوسط في أداء النشيد وذلك للاختلاف الكبير بين الثقافات الموسيقية.