بوتين: هناك مهام جديدة أمام صناعة الدفاع

وأردف الرئيس الروسي "هناك مهام واسعة النطاق لزيادة إنتاج المنتجات المدنية، على وجه الخصوص، المنتجات فائقة التكنولوجيا، المطلوبة والتنافسية - سواء في بلدنا أو في الأسواق العالمية".
ووفقاً للرئيس الروسي فتح حاليا مجال واسع لبيع هذه المنتجات في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية.
هذا وكان المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أيار/ مايو 2018، قد حدد المشاريع الوطنية وفق شعار "حول الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية لتنمية روسيا الاتحادية حتى العام 2024 ، ويعتبر مجمع صناعة الدفاع الروسي أحد المصادر الرئيسية لتمويل ميزانية الدولة ودفع عجلة الاقتصاد الروسي إلى الأمام.
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