الخارجية الروسية: سنرسال مذكرة احتجاج لواشنطن بعد محاولة دبلوماسيين التنقل في البلاد دون إخطار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني ايفانوف، اليوم الخميس أن موسكو بصدد إرسال مذكرة احتجاج إلى واشنطن بعد محاولة دبلوماسيين أميركيين السفر إلى مدينة سيفيرودفينسك في أقصى شمال روسيا دون إخطار رسمي.