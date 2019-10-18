روسيا تقترح نقل مقر عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الآن تم عرض مشروع القرار بشأن نقل نشاط اللجنة الأولى بشكل رسمي".
وأضاف أنه من المتوقع أن تجري عملية التصويت على مشروع القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
هذا وكانت روسيا قبل أسبوع قد قامت بعرض مشروع هذا القرار على اجتماع غير رسمي للجنة.
إلى ذلك، عرض النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، نقل جلسات اللجنة الأولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، وذلك بعد أن اتضح أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات الدخول لعدد من المندوبين الروس للمشاركة في أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)