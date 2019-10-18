روسيا تقترح نقل مقر عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك

صرح مصدر في الأمم المتحدة بأن روسيا عرضت بشكل رسمي على اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إجرائي بنقل مقر عمل هذه اللجنة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف. وذلك على خلفية أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الآن تم عرض مشروع القرار بشأن نقل نشاط اللجنة الأولى بشكل رسمي".

وأضاف أنه من المتوقع أن تجري عملية التصويت على مشروع القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

هذا وكانت روسيا قبل أسبوع قد قامت بعرض مشروع هذا القرار على اجتماع غير رسمي للجنة.

إلى ذلك، عرض النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، نقل جلسات اللجنة الأولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، وذلك بعد أن اتضح أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات الدخول لعدد من المندوبين الروس للمشاركة في أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.