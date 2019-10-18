اكتشاف برميل من القهوة في القطب الشمالي يعود لعام 1902

أكد الباحث المسافر ليونيد كروغلوف على صفحته في "تيليغرام"، أن قاعدة البعثة الاستكشافية الأمريكية على أرض فرانتس-جوزيف مازالت محفوظة بشكل جيد جدا.
وأشار كروغلوف إلى أن الأمريكيين حضروا للحملة بشكل كامل. تحت تصرفهم كانت هناك عدة قواعد للمعسكرات في القطب الشمالي، و420 كلب سيبيريا، و15 فرس قزم وأكثر من 60 مزلقة.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Море постепенно разрушает берег и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зёрнами, и многое другое, о чем я расскажу в следующем посте #frozenworld #арктика#polarexpedition #polarregion #russianarctic #arctic#земляфранцаиосифа #franzjosefland#droneup #dronepals #droneoftheday#russia_pics
وخلال الرحلة، قابل المسافرون دبا قطبيا لا يعرف الخوف. اقترب من الباحثين، وحتى المروحية لم تستطع إخافته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)