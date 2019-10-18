الدفاع الروسية تنشر أدلة جديدة على تبعية المحيط المتجمد الشمالي لروسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع الروسية تلقت أدلة جديدة على تبعية الجرف الخاص بالمحيط المتجمد الشمالي لروسيا.

وأوضح خلال كلمة له في دورة كوليجيوم البحرية في سان بطرسبورغ "أجرت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية دراسات إضافية لقياس الأعماق والجاذبية، فضلاً عن التنميط الصوتي. أعتقد أن هذه الدراسات ستكون كافية لإثبات صحة طلبنا في اجتماع اللجنة الذي سيعقد في شباط / فبراير 2020."

ووفقا لبوريسوف تم عقد 11 جلسة اجتماعات بعد تقديم طلب إنشاء الحدود الخارجية للجرف القاري لروسيا الاتحادية في المحيط المتجمد الشمالي من قبل لجنة الأمم المتحدة في آب/ أغسطس 2015.

وقال "في هذه الاجتماعات، كانت هناك حاجة إلى إثباتات إضافية لتبرير الطبيعة القارية للعناصر الهيكلية الفردية لحوض القطب الشمالي، بما في ذلك الأدلة الجيولوجية والجيوفيزيائية للتاريخ الجيولوجي لتشكيل لومونوسوف. وفي الجلسة 50 في يوليو 2019، لم توافق اللجنة الفرعية على الأدلة التي قدمها وفدنا فيما يتعلق ببناء قاعدة خارج حدود الهامش القاري داخل الجزء الجنوبي من سلسلة جبال جاكل".