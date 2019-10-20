وزير الطاقة الروسي: لم ننفذ كامل تعهدات "أوبك+" في سبتمبر

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا لم تنفذ كامل تعهداتها الخاصة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب زيادة إنتاج الغاز المكثف في فترة الشتاء.

بيلغراد - سبوتنيك . وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد "لدينا موقف خاص مرتبط ضمن أمور أخرى ببداية فترة الشتاء، حين يرتفع إنتاج الغاز المكثف، والغاز الطبيعي، وهذا أيضا مدرج في الإحصائيات".

وأشار نوفاك إلى أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأوضح الوزير أن "روسيا التزمت بتعهداتها باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 90 بالمئة في أيلول/ سبتمبر".

وأكد وزير الطاقة أن بلاده تبذل جهدا لتحقيق الالتزام الكامل باتفاق خفض الإنتاج، وقال "نحن نسعى جاهدين لإظهار التزام بنسبة 100 بالمئة خلال تشرين الأول/ أكتوبر بالاتفاق خفض الإنتاج، الآن نحن في منتصف الشهر، وما زال لدينا بعض الوقت، وشركاتنا أكدت استعدادها على تحقيق الالتزام بالاتفاق بنسبة 100 بالمئة".

ودخلت اتفاقية "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط حيز النفاذ، منذ بداية عام 2017، وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018.