وقفة لبنانية بمدينة سان بطرسبورغ الروسية تضامنا مع تظاهرات لبنان

وقامت الجالية اللبنانية كغيرها من الجاليات اللبنانية في الدول الأوروبية بالوقوف تضامنا مع التحركات المطلبية التي ينظمها اللبنانيون في مختلف المناطق اللبنانية وبشعار واحد "كلن يعني كلن" وبالعلم اللبناني الموحد.
وتجمع اللبنانيون في ساحة مدينة سان بطرسبورغ الروسية وحملوا الأعلام اللبنانية ونددوا بشعارات وطنية تضامنا مع المواطنين في بلادهم.
ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.
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