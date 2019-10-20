وقفة لبنانية بمدينة سان بطرسبورغ الروسية تضامنا مع تظاهرات لبنان

نظمت الجالية اللبنانية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع كل اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات العامة في كافة المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام ورموزه وتشكيل حكومة جديدة لمرحلة انتقالية لإعداد انتخابات نيابية تمثل الشعب اللبناني.

وقامت الجالية اللبنانية كغيرها من الجاليات اللبنانية في الدول الأوروبية بالوقوف تضامنا مع التحركات المطلبية التي ينظمها اللبنانيون في مختلف المناطق اللبنانية وبشعار واحد "كلن يعني كلن" وبالعلم اللبناني الموحد.

© Sputnik . Hussein Sammour لبنانيون في مدينة سان بطرسبوغ الروسية

وتجمع اللبنانيون في ساحة مدينة سان بطرسبورغ الروسية وحملوا الأعلام اللبنانية ونددوا بشعارات وطنية تضامنا مع المواطنين في بلادهم.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.