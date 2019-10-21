بوتين يبحث مع نتنياهو القضايا الحيوية في العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القضايا الحيوية على جدول الأعمال الثنائي، والوضع في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين الروسي، اليوم الاثنين: "خلال محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيد ميلاده السبعين. ونوقشت بعض القضايا المهمة على جدول الأعمال الثنائي والوضع في سوريا".

وجرى آخر اتصال بين بوتين ونتنياهو خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لسوتشي في 12 سبتمبر/أيلول.

ولد بنيامين نتنياهو في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1949 في تل أبيب. ترأس حكومة إسرائيل من 1996إلى 1999. وأصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء للمرة الثانية في عام 2009 ويتولى هذا المنصب حتى يومنا هذا.